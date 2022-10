Wat extra aandacht op de bus cruciaal, vindt stichting: ‘Oudere is geen pakketje dat je van a naar b brengt’

VAN WIEG TOT GRAF Piet beschermde wat hem dierbaar was toen het groengele stadion in slagveld veranderde

Toen het stadion in het Zuiderpark in een slagveld veranderde, beschermde Piet dat wat hem dierbaar was. Hij hield van de groengele trots en Haagse saamhorigheid. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Piet van de Laar (2 Augustus 1953 – 22 september 2022).

26 oktober