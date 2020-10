Wat gaan we doen met de wake-up call die wij van Coroontje hebben gekregen?

Nederland­se glastuin­bouw geprezen door wereldbe­roem­de ‘halfgod’ David Atten­borough: ‘Nu Rutte nog’

5 oktober De Nederlandse glastuinbouw is een lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld, zo vindt de wereldberoemde bioloog sir David Attenborough. Nu moet dat besef nog doordringen in Nederland. ,,Wij zijn briljant in wat we doen, maar niemand die het ziet.”