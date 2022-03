Wat gaan we doen met die Kale Kwal op de Noordboulevard?

De wegkwijnende Kwal is eigendom van de familie Hommerson, die haar belangen op en rond de boulevard goed heeft verdedigd. Ik heb laatst een kijkje genomen bij het nieuwe filiaal in het ADO-stadion. De boel fleurt er daar meteen van op. Ik weet ook niet in hoeverre Hommerson verantwoordelijk is voor de afgang die nu gaande is rond het witte weekdier. Zij verhuren het pand aan Heineken, dat op zijn beurt de zaak verhuurde aan Tiffany van D. Een zwendelaarster eerste klas.