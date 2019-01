Wat gaat de consument in Den Haag merken van de verhoging?

In supermarkt Spar staan bordjes met nieuws over de btw-verhoging per 1 januari. Handig, maar veel Nederlanders waren hier in 2018 al volop mee bezig. Een op de drie mensen gaf in december aan extra boodschappen in te slaan vóór invoering van deze verhoging. Dat bleek uit onderzoek van overheidsplatform Wijzer in geldzaken.



Op dit moment zijn de prijzen nog niet overal gestegen, dus wie nog wat goedkoper uit wil zijn met de boodschappen - die gemiddeld circa 2,8 procent duurder zullen worden - kan nu z'n slag nog slaan.



Natuurlijk betreft de verhoging niet alleen de dagelijkse boodschappen. In 2019 wordt bijna alles wel duurder, van een kopje koffie in een restaurant tot de energie die nodig is om te douchen. Alcoholische versnaperingen echter, blijven in prijs gelijk.



De verhoging van de btw heeft logischerwijs invloed op de consumentenbestedingen. Uit berekeningen van ING blijkt dat de Nederlander dit jaar gemiddeld 300 euro meer kwijt is door de prijsstijgingen.



Een en ander is onderdeel van het nieuwe belastingplan.