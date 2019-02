Wat gaat gepaard met schooltripje naar Londen na brexit?

Even vragen aan Veertig jaar lang vis bij Bi­stro-mer

16:29 Restaurant Bistro-mer aan de Javastraat in Den Haag bestaat 40 jaar. De zaak is een begrip onder liefhebbers van verse vis, schelp- en schaaldieren. Ter ere van het jubileum is een speciaal menu samengesteld. Eigenaar Marcel Bontje is trots.