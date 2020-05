Wat gebeurde er op 5 mei 1945 in Den Haag? Beleef het mee door de ogen van een volwassene en een kind

Economie­wet­hou­ders grote steden roepen Rutte op om duidelij­ker te zijn over anderhalve­me­ter-economie

13:58 De vier grote steden in Nederland schrijven in een open brief aan premier Rutte om duidelijker te zijn over de komende periode van een anderhalvemeter-economie en de daarna volgende herstelfase. ‘Dit is cruciaal voor het behouden van de saamhorigheid, ondernemerszin en creativiteit’, schrijven de vier economiewethouders in de gezamenlijke boodschap.