'Wat geef jij je kind mee?'

'Dan zit je ineens met een groep moeders en grootmoeders uit alle windstreken rond de tafel. Van Polen tot Somalië en van Japan, India tot gewoon hier uit Laak', vertelt theatermaker Anita Poolman van Stichting Beleef Taal. Eerder deed ze in wijkcentrum De Wissel en het Laaktheater het schrijf- en verhalenproject Een Snoer van Parels. Ook met een groep vrouwen uit Laak en omgeving. ,,De verhalen die de vrouwen vertelden zijn echt pareltjes. Ik wilde daar meer mee doen."



Ze vond een bondgenoot in Martine de Moor, eveneens theatermaker. Martine is haar hele leven al betrokken bij verschillende facetten van het theater. Op en rond het toneel en niet te vergeten televisie. Bekend werd ze door haar rol in Medisch Centrum West. Nu is Martine vooral werkzaam als theaterdocent en in de kunsteducatie. Eind vorig jaar bundelden Anita en Martine de creatieve krachten.



Nadat het projectplan werd goedgekeurd, begonnen ze hun avontuur met ruim twintig vrouwen uit de wijk. Iedere woensdagochtend kwamen ze bij elkaar om te repeteren. Martine: ,,Dat leverde meteen een opwindende ontmoeting op tussen de verschillende culturen. Want wat voor de een op de afgesproken tijd beginnen betekent, is voor de ander een half uur later binnendruppelen. Dit werd overigens zonder een onvertogen woord opgelost. Na de tweede of derde keer kwam iedereen keurig op tijd. Het was oké. Ze respecteren elkaar. Dat geven zij dus hun kinderen mee."