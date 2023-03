Wat heb ik als Leidschendammer of Rijswijker met de provincie te maken? ‘Inwoners merken veel niet direct’

Vrouw (31) zwaarge­wond na val van balkon in Den Haag, 39-jarige man aangehou­den

Een 31-jarige vrouw is donderdagmiddag zwaargewond geraakt na een val van een balkon van een portiekflat aan het Boekweitkamp in Den Haag. De politie bevestigt dat een 39-jarige man is aangehouden in verband met het incident.