Wat hebben burgemeesters te zoeken aan de formatietafel?

ACHTER DE SCHERMEN Neutraal, kleurloos of saai? We moeten het juist toejuichen!

10:00 In de rubriek Achter de Schermen vertelt de hoofdredacteur wat er op de redactie speelt en welke afwegingen zijn gemaakt. Vandaag Hans Nijenhuis over de berichtgeving over Shell, waaruit weer blijkt dat de pers pluriformer is dan soms wordt gezegd.