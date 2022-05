Wat het voor Haagse kinderen betekende om tijdens de hongerwinter te vertrekken, lees je in dit boek

Noortje (11) en haar broertje Frits (4) Boersma uit de Rozenstraat verblijven vijf maanden bij gezinnen in Oosthem, bij Sneek in Friesland. In 2015 praat Noor (81) op haar sterfbed weer over die periode uit haar jeugd: ,,Ik heb het zo moeilijk gehad. Niemand die dat zag. Ik voelde me zo alleen, ik moest me altijd maar flink houden.”