Wat is er aan de hand in mijn stad?

Haagse verleider Gino: 'Deborah is niet mijn type'

7:01 Temptation Island heeft het leven van de Haagse Gino Nabarro voorgoed veranderd. Rustig over straat gaan zit er niet meer in, want mensen willen álles van hem weten. Maar vooral één vraag ligt op de lippen van de fans van het programma: heeft hij nog een relatie met Deborah Leemans? Daar is hij duidelijk over: dat zit er niet in.