Wat is het binnenste van je drol?

We kennen de beelden van marathonlopers die al rennende hun behoefte doen, alsook de minder welriekende taferelen van wielrenners die in hun eigen slip geraken en er al slingerend met hun hand uit komen. Ontlasting tijdens of vlak na de sportieve belasting, wat doe je eraan? Die vraag stelt de Hogeschool Leiden zichzelf ook. Ze gaan onderzoek doen en zoeken tachtig mannen tussen de 18 en 45 jaar die hun poep ter beschikking stellen van de wetenschap.



Regiogenoten, laat ons dat doen. Werk mee aan de wetenschap. Ik heb dat toevallig vandaag ook gedaan, voor een landelijk onderzoek naar darmkanker. De kliniek heeft mij een pakketje opgestuurd, voorzien van een gebruiksaanwijzing. Ik ben er klaar voor, de darmen zitten vol, ik vang aan. ‘Het is raadzaam drie dagen van tevoren vezelrijke voeding te gebruiken’. Te laat. Ik vond de gefrituurde visjes in het restaurant gisteren al een beetje muffig ruiken. Als dat maar goed gaat.