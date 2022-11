Wat is het mooiste gebouw? Breng je stem uit!

Dierenambu­lan­ce trekt aan de bel: aantal dieren in nood afgelopen maand ongekend hoog

Het aantal dieren dat in de problemen kwam in oktober was enorm hoog in de regio Den Haag. Normaliter begint het in deze periode van het jaar rustiger te worden, maar mede door het warme weer bleef het maar druk bij stichting Dierenhospitaal en Dierenambulance Den Haag e.o., dat de noodklok luidt.

8 november