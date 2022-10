Wat is jouw ultieme laatste wens? ‘Nog één goed laatste glas wijn met mijn vrouw’

Adishri Ramsoebhag (18)

Student MBO social work, woont in Den Haag



Wat is jouw ultieme laatste wens?

Mijn laatste wens is dat mijn moeder een goede moeder is.



Hoezo?

Ik heb het een en ander meegemaakt. Ik heb nu alles op orde, maar ik wens voor mijn twee jongere zusjes dat ze het niet zo zwaar krijgen als ik heb gehad. Ik weet namelijk uit ervaring hoe sterk je daarvoor moet zijn.



Heb je wat meer uitleg?

Voor mijn twee zusjes heb ik vanaf mijn 13de moeten zorgen.

Rio Pedro (32)

Beveiliger, woont in Den Haag



Wat is jouw laatste ultieme wens?

Mijn eerste wens is dat het goed blijft gaan met mijn eigen familie, mijn vrouw en twee kinderen. Maar mijn laatste wens is dat ik niet één, maar twee wensen mag hebben.



Welke?

Ik wens namelijk ten tweede ook dat het goed gaat met alle kinderen op de hele wereld die nu in armoede leven en niks hebben.



Kun je dat uitleggen?

Als we voor deze kinderen zorgen, wordt de wereld er ook beter van. Dus behalve mijn familie en mijn vrouw en kinderen, denk ik aan alle kinderen op de hele wereld die niets te eten hebben.

Ofran Badakhshani (40)

Wijnhandelaar, woont in Den Haag



Wat is jouw laatste ultieme wens?

Een aantal mensen nog één keer zien.



Waarom?

Het leven wordt zingegeven en krijgt betekenis door de mensen om je heen. Op het moment dat je er niet meer bent, beroof je hun leven ook van een stukje betekenis. Dan is het zo fatsoenlijk om dat te doen. Het leven is een oefening om dood te gaan en een leerproces om los te laten. Dan vind ik dat een mooie afsluiting, mensen die onderdeel zijn van dit proces en die jou naar de dood begeleiden.



Welke mensen?

Mijn moeder. En mijn vrouw, voor nog één goed laatste glas wijn met haar.

Dennis Veerman (22)

Tatoeëerder, woont in Den Haag



Wat is jouw ultieme laatste wens?

Met het geld dat ik heb de wereld rondreizen, kijken hoever ik kom en wat ik nog kan zien.



Waarom?

Omdat ik vind dat ik nog te weinig gezien heb van de wereld. Als ik te horen krijg dat mijn tijd bijna op is, dan zou ik dat gaan doen. Gewoon kijken waar ik die dag zin in heb om naartoe te rijden en wat mogelijk is, waar het beste weer is. Leven in het moment.



Met wie?

Meghann van der Want (28)

Software developer, woont in Den Haag



Wat is jouw ultieme laatste wens?

Een reis maken naar Nieuw-Zeeland en langs alle plekken waar The lord of the rings gefilmd is.



Waarom?

Omdat dat een film is die mij heel erg aanspreekt en ik hou van fantasie in het leven. Ik kijk hem elk jaar, al sinds ik klein ben, met mijn familie.



Met wie ga je dan naar Nieuw-Zeeland?

Mijn beste vriend Maurits, dat heb ik al helemaal bedacht. Hij is al twaalf jaar degene in het leven die altijd bij me is, door alles heen. We hebben heel veel met elkaar meegemaakt. Dus als ik zo’n mooie droom kan verwezenlijken, neem ik Maurits mee.

Betty Aardewerk (80)

Gepensioneerd en vrijwilliger, woont in Den Haag Wat is jouw ultieme laatste wens?

Nog eens tien jaar erbij. Tien jaar geleden kreeg ik te horen dat ik nog tweeënhalf jaar te gaan had, maar ik ben er nog steeds. Ik ben net 80 geworden en nu wil ik de 90 halen.



Plezier in het leven?

Ik heb het enorm naar mijn zin. Ik ben actief in de wijk en ik sta nog midden in het leven.



Met wie, of voor wie?

Kees den Haas (72)

Gepensioneerd hoofdinspecteur van politie, woont in Den Haag



Wat is jouw ultieme laatste wens?

Ik heb altijd aan het water willen wonen, dus als mij nog gegund wordt om een paar weken in een woonboot te wonen, zou ik dat heel leuk vinden.



Waarom?

Ik hou van water en van vissen, dus dan zou ik de hele dag op mijn balkonnetje zitten met een biertje en een hengel.



Met wie?

Mijn vrouw moet wel bij me zijn natuurlijk. Zonder mijn vrouw is het leven nutteloos. We zijn al 45 jaar getrouwd. Ik ken haar van heel jong, ik was een jaar of 15. We zijn heel lang met elkaar gegaan. Toen ik 20 was ging ik in militaire dienst en ging het uit. Maar daarna zijn we elkaar weer tegengekomen.

