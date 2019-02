'Wat is leuker dan gluren bij de buren?'

Nee, Jett Rebel zul je niet aantreffen komende zondag in het 'huiskamerfestival' Gluren bij de Buren. Daar is deze popartiest inmiddels te groot voor. Maar toch is dat wel ooit gebeurd, weet Dirkjan van Oord, organisator van een muzikaal feestje dat voor het eerst ook in Den Haag en Delft gevierd gaat worden: ,,Zeven jaar geleden zat Jett Rebel in een huiskamer ergens in Amersfoort zijn toen nog onbekende liedjes te spelen. Een paar jaar later vulde hij in zijn eentje Ahoy.''