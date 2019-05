Wat je moet weten over de klopjacht op de Haagse moordverdachte Thijs H.

Ineens ging het snel gisteravond: de politie legde een link tussen de moorden in Heerlen en die in de Scheveningse Bosjes, zette een klopjacht op touw en wist de 27-jarige Thijs H. in de boeien te slaan . Dit is wat we tot nu toe weten.

Wat is er precies gebeurd?

Afgelopen zaterdag om 15.38 uur werden hondenbezitters in de Scheveningse Bosjes geconfronteerd met het dode lichaam van de 56-jarige Etsuko. De vrouw had daar met haar honden gewandeld. Deze Haagse van Japanse afkomst was in combinatie met haar honden een opvallende verschijning. Een van haar twee honden is gehandicapt en loopt daarom met een invalidenrekje. Deze hond bleef bij het lichaam van de vrouw. De andere hond werd later teruggevonden.



Drie dagen later, eergisteren dus, werd Heerlen opgeschrikt door de dood van twee inwoners van deze Limburgse stad. Een wandelaar trof tegen het middaguur een dode vrouw aan bij het populaire hondenlosloopgebied aan de westkant van de Brunssummerheide. Deze ooggetuige belde de politie en trof even later ook nog een overleden man aan, op zo’n honderd meter afstand. Het gaat om de 68-jarige Diny en een 68-jarige man van wie de identiteit niet bekend is.

Wat hadden de slachtoffers met elkaar te maken?

In feite hadden de drie slachtoffers niets met elkaar te maken, ze kenden elkaar niet. Een opmerkelijke overeenkomst is wel dat de drie overleden personen allen hun honden aan het uitlaten waren in een natuurgebied.

Hoe ging de politie te werk?

In het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’ werden de zaken los van elkaar behandeld. Daaruit bleek gisteren dat er dertigbruikbare tips over de moord in Scheveningen zijn en zestien bruikbare tips over de doden in Heerlen. Pas vanavond linkte de politie de twee zaken aan elkaar en werden een naam en foto’s van de verdachte naar buiten gebracht. Een klopjacht naar de 27-jarige Thijs H. werd gestart. Gisteravond was er een inval in het centrum van Den Haag. LAter werd de man op de openbare weg in Zuid-Limburg opgepakt.

Wie is Thijs H.?

De politie heeft nu nog maar weinig over hem losgelaten. We weten dat hij in Den Haag woont, maar ook veel tijd in Limburg doorbracht. Aan de Hooikade in het centrum van Den Haag werd vanavond een inval gedaan in het kader van het onderzoek. Maar of Thijs daar woonde, wil de politie nu niet bevestigen.