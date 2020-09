Wat kostte dat nou, de restauratie van de Gouden Koets? Dat zullen we nooit te horen krijgen

Gouden Koets vanwege koloniaal zijpaneel al jaren omstreden

8 september Het gebruik van de Gouden Koets staat de laatste jaren ter discussie. Over de volle lengte van de linkerkant is een tafereel te zien waaraan veel mensen aanstoot nemen. In de Tweede Kamer en daarbuiten is daarom regelmatig gepleit om de Gouden Koets niet meer te laten uitrijden maar in een museum te parkeren.