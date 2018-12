Wat maakt het uit dat het in de winter tot kwart voor tien donker is?

We hebben de aarde verdeeld in 24 tijdzones. Ieder uur heeft zijn eigen tijdlijn. Probleem: in hetzelfde land kun je een andere tijd hebben. Daarom hebben we eigenhandig die tijdzones een beetje uitgerekt. En dus klopt er al geen ene hol meer van. Zeker nu Brussel heeft verordonneerd dat we moeten kiezen - zomer of winter - is het zaak om even bij de tijd te blijven. Daarom liet minister Kajsa Ollongren een flitsenquête doen over winter- dan wel zomertijd. Wat willen Nederlanders liever? Wel, Nederlanders willen liever wintertijd, dan is het in de winter ‘s ochtends niet zo donker. Maar in de zomer is het dan wél eerder donker. En ‘s ochtends juist vroeger licht. Dat hebben we blijkbaar liever. Vreemd. Wat maakt het nou uit dat het in de winter tot kwart voor tien donker is? Je zit toch op je werk. En als je niet werkt lig je in je vlooienbunker de binnenkant van je oogleden te bekijken.



Onderzoekers wijzen erop dat we met de zomertijd verder af liggen van ons bioritme. Dat veroorzaakt op de lange termijn allerlei kwaaltjes. We slapen slechter en dat veroorzaakt een groter risico op hart- en vaatziektes, zelfs suikerziekte. Van zomertijd word je dik. Daarom is wintertijd toch echt de juiste tijd. Dat blijkt ook uit de enquête van Ollongren: 41 procent van de ondervraagden wil wintertijd, 27 procent wil dat het zo blijft als het is en de rest wil zelfs terug naar de Romeinse tijd.



In de peiling is een pijnlijk foutje gemaakt. Er wordt in de vraagstelling beweerd dat de zon in de zomer om 20.00 uur ondergaat. Dat moet 22.00 uur zijn. Als ze op het Binnenhof al niet in staat zijn om zoiets simpels te regelen, wat regelen ze dan wel? Waar tijd haar greep verloren heeft, weet niemand meer hoe laat men leeft. Sowieso is het aan te bevelen om standaard altijd te laat te komen. Mensen die te laat komen zijn altijd vrolijker dan de mensen die op ze zitten te wachten.



