Wat mij tegen de borst stuit is dat een geniepig virus wordt opgevoerd als excuus om vuurwerk te verbieden

Digitaal stemmen maakt Haagse raad boos en verdrietig: ‘waar is de nooduit­gang?’

5 november Haagse raadsleden mopperen over hoe ze donderdagavond digitaal stemmen over de begroting van de gemeente van volgend jaar. Vanuit huis videovergaderen ze via Teams, omdat vanwege corona niet 45 politici bij elkaar mogen komen. ,,In drie kwartier hebben we vijf stemmingen gedaan, we moeten er nog 130”, vertelt PvdA-raadslid Janneke Holman.