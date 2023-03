Wat moet Den Haag met die provincie? Zo’n tik op de vingers voor hardleerse buurgemeenten is wel fijn

Lieve Rachel Bij ons thuis leek het wel pension Hommeles

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij in ‘Lieve Rachel’ over de huurders bij z’n oma in de Herenstraat. Die zich met koud water moesten wassen en koken op een twee pitter.