Wat moet je met zo’n mafklapper met verstandelijke vermogens van een pasgeboren paardenvlieg?

Sjeik Al-Mutawa komt op uitnodiging van een Rotterdamse stichting. Om precies te zijn: de Europese Stichting Falak, voor Vorming en Coaching van Competenties. De sjeik is gevraagd om te spreken op een conferentie over opvoeding. Hartstikke leuk natuurlijk. Totdat je hoort dat de man een voorstander is van kindhuwelijken. Dat is een vorm van opvoeden die wel héél erg hands-on is.