Wat moet je met zulke minderwaardige schepsels?

Die heb ik ook. Daarom aan onze vier Russische hackers een welgemeend Haags voedingsadvies: stik in een zak meel en ga gepoeierd de hel in. Wat moet je nou met zulke minderwaardige schepsels? Niet alle Russen zijn ellendelingen, natuurlijk. Maar wij krijgen meestal de rotte appels op bezoek.



Met overdonderende bewijzen toonde de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) aan dat spionnen bezig zijn geweest om computers te hacken in het Haagje. Raar idee dat ze op de Johan de Wittlaan hebben rondgehangen in auto’s vol spionageapparatuur; dat ze hebben gelogeerd in het Palacehotel in Noordwijk en het Mariott hotel naast de OPCW - dat het doelwit was. Daar wordt onderzoek verricht naar de gifgasaanvallen in Syrië en de aanslag met het gifgas novitsjok in Engeland. Voor beide aanvallen wordt Rusland verantwoordelijk gehouden.



Ronduit sensationeel is de hoeveelheid informatie die naar buiten wordt gebracht over het doen en laten van deze kloothommels. Foto’s van de huurauto, met hackapparatuur, de paspoortgegevens, bestanden met inloggegevens - alles werd onomfloerst getoond. De Russische regering werd door deze enorme bewijslast volkomen uit de sokken geblazen. Er viel weinig tegen in te brengen. Als je verklaring luidt dat het een ‘diabolische parfumcocktail’ is, sta je écht met je bek vol tanden.



Triest uiteraard, dat deze cyberoorlog wordt uitgevochten in onze stad van Recht en Vrede, maar zulks is ons lot: de GROe komt naar ons toe. Dat spreek je trouwens uit als gru, waarmee het woord ‘gruwelijk’ een nieuwe betekenis heeft gekregen. We zullen eraan moeten wennen: munitie is vervangen door trollenfabrieken, bommen door computers. Het destabiliseren van een samenleving doe je niet meer met een inval, maar met nepnieuws. De vier spionnen zijn meteen op het vliegtuig terug naar Moskou gezet, wat mij bevreemdt. Ik had ze op z’n minst eerst even een Haags kwartiertje gegund tussen de supporters van Midden Noord. Met de GROeten van ons.



