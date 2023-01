‘Wat moeten die koelkasten naast de Utrechtsebaan?’ Architecten hekelen grote bouwprojecten in de stad

Haagse politiek overstag: ‘Haal pollers tijdelijk weg om grotere verkeers­cha­os te voorkomen’

De omstreden pollers in de Haagse Schilderswijk kunnen tijdelijk omlaag zolang de belangrijke ringweg Neherkade afgesloten is. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad in Den Haag. Bewoners van deze volksbuurt kunnen bijna geen kant meer op sinds de Neherkade vrijdag plots dicht moest vanwege een lek in de waterleiding onder de weg. Gevreesd wordt voor grote chaos.

16 januari