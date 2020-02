‘Wat moeten we met een bewegende vloer, in een stad die al op haar grondvesten schudt?’

Een ‘bewegende’ vloer zorgt ervoor dat je een zaal beter en vaker kunt bespelen en verhuren. Op een hellende vloer zit je niet tegen elkaars kruin aan te kijken, op een vlakke vloer kun je tafels en stoelen zetten. Zo simpel is het. De instellingen die Amare gaan bespelen (Residentie Orkest, Danstheater en Koninklijk Conservatorium) schrijven daarom dat een vlakke vloer die ook hellend kan worden gebruikt ‘gewenst’ is.



Gewenst? Daar kan een bouwer niks mee. Het is geen eis, dus meerwerk. Prijskaartje: ruim 2,5 miljoen. Dat is niks nieuws. Meerwerk is de pot met goud aan het eind van de regenboog van iedere bouwer. Maar daar wil wethouder Joris Wijsmuller in 2017 niet aan. Hij heeft de stad beloofd dat het gebouw 177 miljoen mag kosten, geen cent meer. Exit vloer. Zijn partij wordt echter knalhard afgestraft door de kiezer, een nieuw college treedt aan en maakt meteen na zijn aanstelling bekend dat er 31 miljoen extra in het gebouw wordt gepompt. Daags na een verkiezing bijt je het best door een zure appel, dan is de kiezer nog in staat van euforie.