Wat spreekt de koning goed Haags!

Dat de koning Haags spreekt, wisten we. Hij leerde de sketches van Van Kooten en De Bie uit zijn hoofd toen hij in Den Haag kwam wonen en in de derde klas van het VCL werd gepest met zijn keurige Baarnse accent. En hij bezocht de komiek Dolf Brouwers (Reeds!) een aantal keer in diens woning aan het Slijkeinde. De prins was een fan van de markante Hagenaar.