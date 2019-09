Wat te doen aan rotzooi op straat? ‘Opruimen heeft geen zin als oorzaak van troep niet wordt bestreden’

Afval

Wethouder Robert van Asten (cultuur) liet tijdens de talkshow zijn licht schijnen over komend jaar. Hij gelooft in de zogenaamde Cultuurankers, trefpunten in alle stadsdelen (een bibliotheek, museum of theater) waar plaats is voor kunst en theater. ,,Na een bezoek aan een Arabische poëzieavond in het Laaktheater is de drempel om het Nederlands Dans Theater te bezoeken kleiner. Iedere Hagenaar moet zich betrokken voelen bij cultuur in de stad.''