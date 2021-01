Wat te doen met een gebouw van 160 miljoen? Ik stel voor om er één grote Escape Room van te maken

Column Den Haag is de lul: we krijgen Bijlmer 2.0

29 januari Kleine zorgen zijn nooit leuk. Grote zorgen zijn verontrustend. In die laatste categorie vallen de rabiate bouwplannen in de driehoek tussen de Haagse stations. Als die doorgaan hebben we er een fraai vormgegeven krottenwijk bij. In de woorden van CDA-raadslid Cees Pluimgraaff: ‘Kijk, hier heeft opa Braziliaanse favela’s gecreëerd.’