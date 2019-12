Wat te doen tegen 'sluipmoordenaar' koolmonoxide?

De 'sluipmoordenaar' sloeg afgelopen weken al een paar keer toe. Maandag was het raak in de Oudemansstraat en dinsdag in de Linnaeusstraat in Den Haag. De brandweer moest een dag later weer naar hetzelfde huis in de Linnaeusstraat omdat een moeder en haar twee kinderen voor de tweede keer ziek werden van koolmonoxide uit een lekkende geiser. De vrouw had de geiser gewoon weer opnieuw aangezet.