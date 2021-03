‘Waar zijn jullie geweest?’, wil Schele Joop weten. De dames zetten hun tassen met een diepe zucht neer. ‘De Mall’, hijgt Elsje. ‘Wie is de Mall?’, vraagt Leen. Hij weet heus wel dat het grootste winkelcentrum van Nederland net geopend is, in Leidschendam. ‘Hoe was het?’, vraagt Leen, die nu al hoofdschuddend naar de stapel tassen kijkt. Samantha is verrukt. ‘Het is de hemel.’ ‘Wat voor de een de hemel is, is voor de ander de hel.’ Joop laat zijn afkeur blijken. ‘De moderne mens is rupsje nooit genoeg. We kopen dingen die we niet nodig hebben, met geld dat we niet hebben, om indruk te maken op mensen die we niet kunnen uitstaan.’