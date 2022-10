Wat voor type vrijwilliger ben jij? Den Haag lanceert test die belangstellenden inzicht geeft

De een is graag met cijfers bezig, de ander met mensen of wil zich op een creatieve manier laten gelden. Uit de wetenschappelijke test van de Vrijwilligersacademie komen zes typen vrijwilligers naar voren. Bij ieder type past ander vrijwilligerswerk. De praktisch ingestelde persoon is graag in de weer met gereedschap. Hij of zij klust op de kinderboerderij of bij een verzorgingshuis. Een sociaal type is begripvol, vriendelijk en behulpzaam en zet zichzelf vaak als maatje in. Een nauwkeurig type houdt zich liever bezig met secretariële en administratieve werkzaamheden.