Wat weegt zwaarder: zwemgenot of welverdiende pauze?

VAN WIEG TOT GRAF Gezina haalde álles uit de kast voor een vrouw in barensnood

Ze was een kordate, kleurrijke, en zeer geliefde gynaecologe. Haar honden vergezelden haar in de kliniek en als een patiënt haar nodig had, dan was ze er. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Gezina van der Wal (14 augustus 1924 – 5 juni 2022).

23 juni