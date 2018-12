Wat weet jij nog van 2018? Doe de Haagse eindejaarsquiz!

Veel Haagse baby's in één-oudergezin

16:03 Van de 6587 baby's die in 2017 ter wereld zijn gekomen in Den Haag, kwamen 1055 terecht in een éénoudergezin. Dat aantal ligt hoger dan het landelijke gemiddelde, dat laat zien dat ongeveer een op tien baby's in een éénoudergezin wordt geboren in Nederland.