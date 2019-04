Wat weten we tot nu toe over de mazelenuitbraak op Haags kinderdagverblijf?

Drie kinderen onder de vier jaar zijn met mazelen besmet op een kinderdagverblijf in Den Haag. Vermoedelijk is ook een vierde kind op dezelfde locatie besmet. Een van de patiëntjes zou de besmettelijke ziekte in het buitenland hebben opgelopen en in Nederland hebben overgedragen. Maar hoe uitzonderlijk is dit? Wij vroegen het aan Miranda de Haan, van GGD Haaglanden.

Hoe uitzonderlijk is dit?

,,In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er in Nederland tien patiënten met mazelen gemeld bij het RIVM. Dit is meer dan in voorgaande jaren. In dezelfde periode in de jaren 2015 tot en met 2018 werden namelijk maximaal twee mazelenpatiënten gemeld. De meeste patiënten die tot nu toe - in 2019 - gemeld werden, zijn in het buitenland besmet geraakt. Het vermoeden bestaat dat dit ook hier het geval is bij de mogelijke bron, maar dit wordt nog uitgezocht.”

Hoe groot is de kans dat het verder verspreid wordt?

,,Er is zeker een kans dat er verdere verspreiding gaat plaatsvinden. Hoe groot die kans is, is op dit moment niet in te schatten.”

Heeft dit te maken met de dalende vaccinatiegraad? Hoe ziet de GGD dat?

,,In Europa komt in diverse landen mazelen voor. Dus er zullen importgevallen blijven komen. De dalende vaccinatiegraad zal het voor het mazelenvirus makkelijker maken om zich te verspreiden. Om grote verspreiding te voorkomen is een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger nodig. In Nederland zit de vaccinatiegraad tegen mazelen van bijvoorbeeld kinderen rond de leeftijd van 2 jaar iets onder de 95 procent.”

Waren de besmette kinderen gevaccineerd?

,,Nee, maar een deel van de kinderen met mazelen was nog niet gevaccineerd, omdat kinderen pas met veertien maanden tegen mazelen worden ingeënt.”

Om welk kinderdagverblijf gaat het?

,,Hier kunnen wij geen uitspraken over doen, maar ouders op het betreffende verblijf zijn uiteraard geïnformeerd. Het kindercentrum heeft briefjes opgehangen in het kindercentrum en een bericht gestuurd naar de ouders dat er mazelen heerst. Dit is de afgelopen week al gebeurd.”

Welke maatregelen worden genomen?