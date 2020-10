Wat wordt de liefste straat van Den Haag?

COLUMN Lief-en-leedstraat­jes: Succes kent vele vaders

30 maart In Rotterdam zijn er al meer dan 600 lief-en-leedstraten. In zo’n straat gaan enthousiaste bewoners aan de slag met het verbeteren van onderling contact in de buurt. Nobel werk. De gemeente heeft er graag ‘een klein bedragje’ voor over, om een geheel andere reden: keihard geld besparen.