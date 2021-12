Wat wordt het? Parkpop op Malieveld, of toch in het Zuiderpark? ‘Het is een moeilijk verhaal’

Ves­tia-dra­ma na tien jaar eindelijk voorbij: ‘Goed nieuws voor de huurders’

Bijna tien jaar na het fraudeschandaal bij Vestia is de corporatie eindelijk uit de financiële ellende. Tot grote opluchting van de Haagse woonwethouder Martijn Balster die hoopt dat de huurders snel merken dat er weer geld is voor onderhoud. ,,We zijn er nog niet, maar er is licht aan het einde van de tunnel.”

