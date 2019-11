‘Wat zou jij doen met 141 miljoen?’, In Leidschendam-Voorburg weten ze het wel

VideoIn Leidschendam-Voorburg is het een reële vraag nu daar de zilvervloot binnenvaart: 141 miljoen wordt er straks op de rekening geschreven na de verkoop van aandelen Eneco. Het is daarmee de gemeente die het meeste uit de verkoop sleept.

De ‘gewone’ Leidschendam-Voorburger zou eigenlijk niet eens weten wat hij of zij met dat ongelooflijke bedrag aan zou moeten als het op hun privérekening zou worden bijgeschreven. ,,Emigreren naar een warm land. Griekenland of zo”, zegt een jongeman. Een vijftiger zou een deel aan zijn kinderen geven en de rest weggeven aan mensen die het minder hebben. Een mevrouw in de herfst van haar leven zou er zelf wel wat van houden, maar de rest weggeven. ,,Op mijn leeftijd maak ik dat nooit meer op.”

In elk geval wil iedereen mensen die het minder hebben er in laten delen. En dat is ook het advies dat inwoners geven aan de gemeente. Want uiteindelijk komt het bedrag op de rekening van de gemeente. ,,Steek het in meer personeel in het verzorgingshuis waar ik werk”, zegt een jonge vrouw. En ook anderen gunnen het mensen die het financieel moeilijk hebben. ,,Dan is iedereen blij.”

Geen feest op gemeentehuis

De gemeente zelf reageert ingetogen. ,,We zijn aangenaam verrast”, is de officiële reactie uit het gemeentehuis. En nee, er was geen taart, champagne of polonaise gesignaleerd. Toch is het bedrag dat wordt geïncasseerd ruim 60 miljoen hoger dan waarmee bij de verkoop van de aandelen rekening was gehouden. ,,We hadden 80 miljoen begroot, die we willen toevoegen aan de reserves.” Voor dat geld is volgens de woordvoerder nog geen bestemming. ,,Het gemeentebestuur doet hiervoor voorstellen aan de raad.”

