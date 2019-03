'Waterbeheer is niet alleen voor mannen'

Wat is uw boodschap?

,,Vooral: Stem op een vrouw tijdens de waterschapsverkiezingen! Er zitten er nu te weinig in het bestuur, dat aantal moet groeien.”



Hoe komt dat dan?

,,Voornamelijk omdat waterbeheer wordt gezien als iets technisch, en dat is 'iets voor mannen'. Maar waterbeheer gaat niet alleen om techniek: het gaat ook om klimaat, leefomgeving en de natuur. Dit zijn onderwerpen waar vrouwen zich vaak betrokken bij voelen.”



Dus meer vrouwen moeten technische studies kiezen?

,,Als je het leuk vindt, ja. Er zijn gelukkig al steeds meer vrouwen die een technische studie kiezen. Vroeger, toen ik op de Universiteit van Wageningen zat, waren er bijna geen meisjes.”



Maar dan is het toch simpel opgelost?

,,Het gaat ook nog steeds om de algemene beeldvorming, dat heeft niks met de waterschappen te maken. Als een vrouw dominant te werk gaat, ontbreekt het haar zogenaamd aan sociale vaardigheden, mannen daarentegen zijn dan daadkrachtig, competent; een voorzichtige vrouw durft niet, een voorzichtige man is 'weloverwogen'. Dat verschil speelt helaas nog overal.”



Wat zou u meegeven aan de jonge meisjes die dit stiekem ook willen, maar denken dat waterbeheer en techniek voor jongens is?

,,Meiden: de waterschappen zijn heel interessant. Ons klimaat is belangrijk, evenals onze leefomgeving. Schroom niet en ga ervoor!”



