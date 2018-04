Waterglijbaan X-Stream in Duinrell weken na ernstig ongeluk weer geopend

De X-Stream waterglijbaan in attractiepark Duinrell is weer geopend. De omstreden glijbaan was wekenlang dicht, omdat de 18-jarige Younes in februari een hersenschudding en een whiplash bij de glijbaan had opgelopen. De oorzaak zou volgens woordvoerder van het attractiepark hebben gelegen bij een 'technisch defect in combinatie met foutief gebruik door een andere gast.'

Wat dit foutieve gebruik precies inhoudt, kan de woordvoerder niet toelichten. Wel zou het gaan om een gast die gebruik heeft gemaakt van de glijbaan op de dag dat Younes gewond raakte.

Het technisch defect dat het ongeluk van Younes heeft veroorzaakt, had te maken met de controlesensoren van de waterglijbaan. Deze meten normaal gesproken of het waterniveau van de glijbaan voldoende is en of de gebruiker wel in de juiste positie klaarstaat. De sensoren werkten echter niet naar behoren, waardoor het valluik van de glijbaan de scholier driemaal raakte op zijn borstkas en hoofd.

Quote We hebben nieuwe vei­lig­heids­ei­sen voor de con­tro­le­sen­so­ren van het valluik aan de keu­rings­in­stan­tie voorgesteld Woordvoerder Duinrell

De sensoren zijn in het verleden wel vaker disfunctioneel geweest, waardoor er meerdere ongelukken bij de glijbaan hebben plaatsgevonden. Deze krant maakte in 2013 nog melding van negen incidenten. Om hoeveel ongelukken het exact gaat, is echter niet bekend. Het attractiepark wil hier niets over zeggen. De Voedsel- en Warenautoriteit, die toezicht houdt op de veiligheid van attracties, mag dit niet openbaar maken.

Een aanscherping van de veiligheid moet ongelukken in de toekomst voorkomen. ,,We hebben nieuwe veiligheidseisen voor de sensoren van het valluik aan de keuringsinstantie voorgesteld. Deze instantie heeft de glijbaan opnieuw gecontroleerd en goedgekeurd. Vanaf vandaag is hij weer in gebruik genomen", aldus de woordvoerder.