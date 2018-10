Waterpartij in Koekamp misschien toch niet verplaatst

De waterpartij in de Koekamp krijgt een herkansing. Wethouder Richard de Mos gaat bekijken of de grootschalige vernieuwing van het oudste stadspark van Nederland kan worden uitgevoerd zónder de vijver te verleggen.

In het huidige plan wordt de oever afgegraven en de waterpartij verder in het Hertenkamp gelegd. Zo komt er bij het Koningin Julianaplein meer ruimte voor een fietspad dat niet meer zo pal langs de Bezuidenhoutseweg gaat.

Maar een brede coalitie van bewoners en belangenclubs wil dat voorkomen. De groep vindt deze ingreep in de natuur te drastisch en vooral onnodig. Door het toekomstige fietspad over een lengte van zestig meter alsnog langs de weg te laten lopen, blijft de waterpartij liggen waar ze ligt, blijven veertien oude eiken en beuken de kettingzaag bespaard en hoeft het Hertenkamp geen ruimte in te leveren.

Historisch

De wethouder gaat nu ‘op korte termijn’ overleggen met de opstellers van het alternatieve plan en met Staatsbosbeheer dat de eigenaar is van het historische bospark. De vraag is onder meer of de veiligheid voor de fietsers langs het kleine stukje fietspad pal naast de Bezuidenhoutseweg straks kan worden gewaarborgd.

Richard de Mos kreeg de complimenten van vrijwel de voltallige politiek die de mogelijkheid van het ‘eenvoudige’ plan graag onderzocht ziet. Niet alleen vanwege het mogelijke behoud van bomen en groen, maar ook vanwege de lagere kosten. Het verplaatsen van een waterpartij is vanzelfsprekend duur. ,,Die bomen interesseren me niet zo ’’, zei PVV’er Addie Wisse. ,,Maar als het goedkoper kan zou dat mooi zijn.’’

Nieuw leven

Wethouder De Mos (GdM, groen) benadrukte vanmorgen in een politiek debat in het Haagse stadhuis dat de vernieuwing van de Koekamp vooral een fantastisch plan is. ,,We blazen het park nieuw leven in en herstellen het in ere. Ook wordt het nu nog afgesloten deel van de Koekamp toegankelijk gemaakt. We halen de bordjes ‘verboden toegang’ weg, zei hij enthousiast. En: ,,Het stadspark sluit straks mooi aan bij de vergroening van het Koningin Julianaplein naast station Den Haag Centraal.

De finale stemming over vernieuwingsplan voor de Koekamp staat voor volgende week donderdag op het programma. De vraag is of het debat door kan gaan, of wordt verschoven naar een volgende raadsvergadering.