Waterschap stopt uit voorzorg met baggeren om giftige stoffen

Slib is volgens het waterschap altijd in enige mate vervuild. Is het meer dan de vastgestelde norm, dan moet de bagger apart worden afgevoerd en verwerkt. Voor PFOS is echter nog geen landelijke norm. Het Rijskinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zoekt op dit moment uit wat dit zou moeten zijn. Aan de hand van die bevindingen neemt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat half april een besluit.