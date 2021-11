Waterschapsbelasting Delfland gaat in 2022 omlaag, maar niet voor iedereen

Bestelbus­je belandt op de kop na aanrijding in Voorburg

Een bestelbusje is vrijdagochtend na een aanrijding met een auto ondersteboven op de weg terechtgekomen van de Prins Bernhardlaan in Voorburg. Het ambulancepersoneel kwam snel ter plaatse en heeft de inzittenden nagekeken. Het is niet duidelijk of iemand naar het ziekenhuis is gebracht.

19 november