Watertandend terugdenken aan Maison Krul: 'Geen gelul, gebak van Krul’

Nadat ik je oma in 1966 had leren kennen, vroeg ze na een tijdje of ik mee wilde naar Maison Krul aan het Noordeinde. Daar was ik nooit geweest. Ik kende wel haar verhalen over exclusieve gebakjes, tientallen verschillende taarten en de chocolaterie.



Met repen, tabletten en flikjes en zeker zeventig soorten bonbons. Zij wist daar veel van omdat ze in die tijd als 15-jarig gebaksmeisje werkte bij tearoom Formosa op het Buitenhof, waar nu McDonald's zit.



Ze troonde me echter mee naar de Krul-dependance in de Molenstraat. Een klein winkeltje, dat door iedereen Het Achterwerk werd genoemd. Omdat het deels aan de achterzijde, deels aan de zijkant, van de legendarische banketbakkerij, annex tearoom, was gevestigd. Vanaf 11.00 uur werd daar het één dag oude 'retourgebak' uit het Noordeinde en de andere filialen verkocht. Voor de helft van de prijs maar - uiteraard - met het logo van Krul op de doos. Toen we om half elf aan kwamen lopen, stond er een flinke rij mensen. De gebakjes van Krul, die door chique Hagenaars 'taartjes' werden genoemd, waren meestal zó uitverkocht. Dan ging het winkeltje in de Molenstraat ook meteen dicht.