Watertaxi Scheveningen stopt met varen

,,Na vier succesvolle jaren en het vervoeren van duizenden passagiers moet de watertaxi helaas stoppen’’, zo laat het bedrijf weten. ,,De gemeente heeft geen budget vrij kunnen maken om de inzet te continueren. Mogelijk wordt de taxi incidenteel nog ingezet voor evenementen in de haven.’’



De watertaxi is een gemeentelijk initiatief, bedoeld om in de zomer mensen over te zetten van de haven naar het Zuiderstrand.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!