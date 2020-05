‘We accepteren geen vrije republiek Duindorp’

VIDEO & UPDATE Ruzie tussen hondeneige­na­ren escaleert: Man die met groot mes dreigde opgepakt door arrestatie­team

8 mei Een ruzie tussen hondeneigenaren is afgelopen nacht volledig uit de hand gelopen. Een vrouw die haar hondje uitliet aan de Gooilaan in Den Haag werd opgeschrikt door een grote hond die haar kleine hond in het hoofd beet. De situatie escaleerde snel en uiteindelijk heeft een zwaarbewapend arrestatieteam de eigenaar van de bijtende hond in zijn woning moeten overmeesteren.