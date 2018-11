We benne op de wereld om mekaar te hellepe, niewaar?

Scooterrij­der gewond na harde botsing met auto op de Waldeck Pyrmontka­de

23 november Een scooterrijder is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Waldeck Pyrmontkade. Hij kwam in botsing met een personenauto. De klap was zo hard dat brokstukken van de scooter over het wegdek lagen verspreid en de schoenen van de scooterrijder op de naastgelegen tramrails terecht waren gekomen.