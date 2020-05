We denken deze week vooral over de mooie mensen die zo ruw werden weggenomen

Update Zoekactie vlakbij Kijkduin na melding persoon te water: ‘Niets te maken met zoekacties afgelopen week’

10:23 In de buurt van strandslag 6 vlakbij Kijkduin, is zaterdagmiddag een zoekactie gestart nadat hulpdiensten een melding binnenkregen dat er een persoon te water was. Verschillende hulpdiensten zijn uitgerukt. Inmiddels heeft de brandweer de plek wel verlaten. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zocht tot in de avond nog naar de persoon.