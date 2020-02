‘We gaan Den Haag flexibel afsluiten, alleen waar nodig’

Het gras op het Malieveld heeft zich weer redelijk hersteld van het trekkergeweld in het najaar. Julia laat er heerlijk hond Fien uit. Morgen kan ze hier beter wegblijven. De boeren komen weer, met honderden tractoren. Ze mogen de Koekamp niet op, maar of ze zich ook aan dat verbod gaan houden?

Er worden 7000 boeren verwacht van wie er 6000 met eigen vervoer komen. Burgemeester Johan Remkes gaat er vanuit dat de boeren zich aan de afspraken gaan houden: niet over de Utrechtsebaan met trekkers, parkeren langs de Benoordenhoutseweg, Bezuidenhoutseweg en Van Alkemadelaan en niet in optocht door de stad.

Dat betekent dat Den Haag vooralsnog geen vesting wordt waar geen auto meer in kan. ,,We gaan flexibel afsluiten. Alleen waar nodig”, zegt de woordvoerder van de burgemeester. ,,Dat betekent dat mensen die in Den Haag werken of hun kind naar school brengen en dat kunnen duidelijk maken bij een afzetting er gewoon door kunnen.”

Muziek

De afzetting zal, zoals gebruikelijk bij grote demonstraties, de stad in zijn bij het Korte Voorhout tegenover de Koekamp. Daar zal de politie zich opstellen. Ook om te voorkomen dat groepen boeren toch de stad in willen trekken. ,,Een optocht of naar het Binnenhof gaan is niet aangemeld”, zegt de woordvoerder van burgemeester Remkes. Dat betekent dat daarvoor ook geen toestemming is.