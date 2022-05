We gaan een hoop plezier beleven aan Constant van der Laak

Column ‘Eerlijker’ te werk gaan blijkt een scheet in de wind

De helft van alle subsidies in Den Haag wordt oneigenlijk verdeeld. Dat heeft de Rekenkamer niet een, maar tweemaal al spijkerhard aangetoond. Door een uitgelekte memo van een Haagse ambtenaar wordt deze praktijk nog eens bevestigd. Dat is vreemd, omdat naar aanleiding van de vernietigende rapporten van de Rekenkamer juist was afgesproken om ‘transparanter’ en ‘eerlijker’ te werk te gaan. Die afspraak blijkt een scheet in de wind.

17 mei