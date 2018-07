'We geven bospark Koekamp terug aan de stad'

Volgens Staatsbosbeheer en wethouder Richard de Mos krijgt Den Haag een bijzondere groene loper in de geest en sfeer van landschapsarchitect Zocher. En dat pal voor de uitgang van het Centraal Station. De raadsleden kregen donderdagavond het definitieve ontwerp toegezonden. Het dossier wordt na de zomer in de raad besproken. Wethouder Richard de Mos heeft goede verwachtingen. ,,Je houdt altijd mensen die in de weerstand zitten. Maar al met al hebben we een breed draagvlak. Hoe gaaf is dit,'' zegt hij en wijst om zich heen. ,,De oude ideeën van Zocher, met veel lieflijke ronde vormen, worden afgestoft", zegt Jasper Kuipers (Staatsbosbeheer). ,,De parkrand en de zichtlijnen naar het hertenkamp worden hersteld en versterkt. We willen het park in zijn glorie terugbrengen."

Plannen

In vogelvlucht: het fietspad langs de Bezuidenhoutseweg wordt verlegd én breder gemaakt tot een 'fietsboulevard', met veel groen eromheen. Waardevolle bomen blijven behouden of worden herplant. Het nieuwe voetpad dwars door het Stinsenveld waar veel mensen van gruwelden is van de baan. Het fietspad aan de Boslaanzijde blijft. En er komt een nieuwe brug; een blikvanger, 'een sierlijke brug.' De bezwaren tegen het verleggen van de oeverlijn van de watergang zijn verworpen. De Mos én Staatsbosbeheer denken met hun definitieve ontwerp een mooi plan op tafel te hebben voor de stad. ,,Een unieke groene belevenis,'' aldus Hans van der Sluijs van Staatsbosbeheer. Den Haag krijgt een groene corridor van de Koekamp, en het park naar het Haagse Bos en het nationaal park De Hollandse Duinen. Sluijs noemt de Koekamp 'het best bewaarde geheim van de stad'. ,,Duizenden mensen rijden hier dagelijks achteloos aan voorbij.''

Allure

De aanpassingen maken het park toegankelijker en geven het CS-gebied meer allure, dat weet hij zeker. De bedoeling is dat de herinrichting eind 2019 start . En dat het park de zomer erna in volle glorie kan shinen. Voor de Hagenaars is er dan een nieuwe beleving: Den Haag krijgt er 3000 vierkante meter groen bij. Het afgesloten terrein van Staatsbosbeheer wordt namelijk overdag voor iedereen toegankelijk. Staatsbosbeheer wil er later een informatiecentrum en kleine horeca. ,,Hoe gaaf is het dat je dit deel van het park teruggeeft aan de stad,'' aldus De Mos.



Staatsbosbeheer juicht het toe. Van der Sluijs wijst op de 'verboden-toegangborden'. ,,Weg ermee", zegt hij. ,,Staatsbosbeheer zit hier al 110 jaar. We kregen cameratoezicht. De beveiligingshekken werden hoger. Maar zo willen we ons helemaal niet afficheren. We geven deze plek terug aan de stad.''



