We gooien met z’n allen veel te veel eten weg

De initiatiefneemster viel het op dat in haar geboorteplaats Maastricht allang een groep is van mensen die eten weggeven - maar in Den Haag niet. Twee weken geleden besloot ze de groep op te richten. Wendy Deltour had nooit verwacht dat haar idee meteen zo’n vlucht zou nemen. Van alle kanten wordt eten aangeboden. Het betreft hier eten dat iemand kookt, maar dat over is - kliekjes. Maar net zo makkelijk biedt iemand aan om ‘vanavond iets meer’ te koken. Er zijn ook al vrijwilligers genoeg om het eten rond te brengen. Duizend leden telt de groep inmiddels.